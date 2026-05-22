İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bayram üzeri hava tahminlerini açıkladı. Rapora göre İstanbul’da bugün aralıklarla yağmur etkili olurken, hafta sonu ve yeni haftada parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar yeniden görülecek.

BUGÜN YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre İstanbul’da sabah saatlerinde sıcaklık 17 derece olarak ölçülürken, öğle saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 16, gece ise 14 derece olması bekleniyor.

Kent genelinde nem oranının yüzde 75 ile 95 arasında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın lodos ve poyraz yönlerinden saatte 5 ila 20 kilometre hızla eseceği bildirildi. Gün içerisinde metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul genelinde etkili olacak. Pazar günü sıcaklıkların 13 ila 20 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk gününden itibaren ise havanın yeniden parçalı ve az bulutlu olacağı, sıcaklıkların da kademeli olarak artacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR 25 DERECEYE ÇIKACAK

Raporda, pazartesi itibarıyla sıcaklıkların yeniden 25 derece civarına yükseleceği ifade edildi. Çarşamba günü az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, perşembe günü ise yeniden gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.