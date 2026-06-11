İstanbul da Balkan soğuklarından payını alacak: AKOM tarihi açıkladı

AKOM, güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da bu soğuklardan payını alacak. Verilere göre, İstanbulluları önümüzdeki günlerde ani sıcaklık değişimleri ve yağışlı bir hava dalgası bekliyor.

HAFTA SONU İÇİN "DİKKAT" UYARISI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta sonuna kadar havanın çoğunlukla güneşli olacağı ve sıcaklıkların 27-29°C aralığında seyredeceği belirtildi.

Ancak Cumartesi günü itibarıyla sıcaklıkların 3-5°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kent genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da günün farklı saatlerinde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

Sabah: Güneşli, 21°C

Öğle: Güneşli ve sıcak, 29°C

Akşam: Parçalı bulutlu, 20°C

Gece: Bulutlu, 17°C

Gün içinde nem oranının %40-80 arasında değişmesi beklenirken, rüzgarın poyrazdan sert ve saatte 10-35 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Önümüzdeki günlerin hava tahmini ve beklenen sıcaklık aralıkları ise şu şekilde:

12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık (En düşük: 17°C / En yüksek: 29°C) – Yağış beklenmiyor.

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (En düşük: 16°C / En yüksek: 25°C) – Metrekareye 3-7 kg arası yağış bekleniyor.

14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu (En düşük: 16°C / En yüksek: 26°C) – Yağış beklenmiyor.

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 17°C / En yüksek: 28°C) – Yağış beklenmiyor.

16 Haziran Salı: Parçalı ve az bulutlu (En düşük: 18°C / En yüksek: 29°C) – Yağış beklenmiyor.

17 Haziran Çarşamba: Parçalı bulutlu (En düşük: 18°C / En yüksek: 28°C) – Yağış beklenmiyor.