İstanbul'da 30 derece görülecek! AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava tahmin raporunu yayımladı. AKOM verilerine göre, megakentte bugün hem yağış geçişleri hem de lodos etkili olurken, yeni haftayla birlikte dereceler hızla tırmanarak yaz değerlerine yaklaşacak.

BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE YEREL SAĞANAK VAR

İstanbul'da, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak geçişleri bekleniyor. AKOM, metrekareye 1 ila 3 kg arasında hafif bir yağış düşebileceğini belirtirken, rüzgarın lodostan orta kuvvette, aralıklarla ise saatte 10 ila 30 kilometre hıza ulaşacak şekilde kuvvetli eseceğini bildirdi. Gün içinde 25°C'ye kadar yükselen hava sıcaklığının gece saatlerinde 19°C civarına gerilemesi öngörülüyor. Kentte nem oranı yüzde 50 ile 90 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı ise 17°C olarak ölçüldü.

YENİ HAFTADA SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ BULACAK

AKOM'un yayımladığı "Dikkat" uyarı notunda, yeni hafta boyunca bölge genelinde çoğunlukla parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ifade edildi. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarının 26°C ile 30°C aralığına yükselerek mevsim normallerine, yani yaz değerlerine oldukça yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte İstanbul'un 6 Günlük Hava Tahmin Raporu:

1 Haziran Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. (En düşük: 17°C, En yüksek: 26°C)

2 Haziran Salı: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. (En düşük: 18°C, En yüksek: 28°C)

3 Haziran Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor. (En düşük: 18°C, En yüksek: 28°C)

4 Haziran Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. (En düşük: 19°C, En yüksek: 29°C)

5 Haziran Cuma: Parçalı ve az bulutlu, yağış beklenmiyor. (En düşük: 19°C, En yüksek: 30°C)

6 Haziran Cumartesi: Az bulutlu ve açık, yağış beklenmiyor. (En düşük: 19°C, En yüksek: 29°C)