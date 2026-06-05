İstanbul için saat verdi: Beklenen yağış yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), hava durumu raporunu yayımladı. Paylaşılan verilere göre İstanbulluları bugün hem sıcak bir hava hem de aniden bastırabilecek yerel sağanak geçişleri bekliyor.

BEKLENEN YAĞIŞ YOLDA

AKOM, yayımladığı raporda "DİKKAT" başlığı altında İstanbulluları uyardı. Gün boyu parçalı bulutlu bir hava hakim olsa da, ikindi saatlerinden (17.00) itibaren kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği açıklandı. Tahmin edilen yağış miktarının metrekareye 2 ila 5 kg arasında olacağı öngörülüyor.

GÜN ORTASINDA SICAKLIK 30 DERECEYİ BULACAK

İstanbul'da sabah saatlerinde termometreler 22°C'yi gösterdi. Akşam saatlerinde havanın 20°C’ye, gece ise 18°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gün içinde nem oranının %50 ile %85 arasında değişeceği, rüzgarın ise Karayel ve Poyrazdan orta kuvvette (10-25 km/s) eseceği belirtildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 20°C olarak ölçüldü.

HAFTA SONU VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞ YOK

Cuma günü görülebilecek bu kısa süreli yağış geçişinin ardından İstanbul, önümüzdeki günlerde güneşli ve az bulutlu bir havanın etkisine girecek.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 6 gün boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor.

06.06.2026 Cumartesi: Az bulutlu ve açık (Min: 18°C, Max: 29°C) – Yağış beklenmiyor

07.06.2026 Pazar: Az bulutlu ve açık (Min: 18°C, Max: 30°C) – Yağış beklenmiyor

08.06.2026 Pazartesi: Az bulutlu ve açık (Min: 18°C, Max: 29°C) – Yağış beklenmiyor

09.06.2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu (Min: 17°C, Max: 28°C) – Yağış beklenmiyor

10.06.2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu (Min: 17°C, Max: 27°C) – Yağış beklenmiyor

11.06.2026 Perşembe: Az bulutlu ve açık (Min: 17°C, Max: 28°C) – Yağış beklenmiyor