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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 11.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

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GEMİ TRAFİĞİ YARIŞ NEDENİYLE DURDURULDU

Gemi trafiğinin, Boğaz'da Türkiye Yelken Federasyonu sorumluluğunda düzenlenen "41. Yıl Amiral Kupası Yarışı" dolayısıyla askıya alındığı öğrenildi.

Yarışların saat 17.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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