İstanbul Boğazı'nda ceset ihbarı! 2 gündür aranıyor
İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
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Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.
EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Çalışmalarına bugün Kuzguncuk sahilinde devam eden ekiplerin arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi