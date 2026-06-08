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Halk TV Gündem İstanbul Boğazı'nda ceset ihbarı! 2 gündür aranıyor

İstanbul Boğazı'nda ceset ihbarı! 2 gündür aranıyor

İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde 6 Haziran Cumartesi günü denizde bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

İstanbul Boğazı'nda ceset ihbarı! 2 gündür aranıyor - Resim : 1

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EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışmalarına bugün Kuzguncuk sahilinde devam eden ekiplerin arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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