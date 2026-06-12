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İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği için boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı.

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Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Asteri isimli tankerin kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazı'ndan geçirileceği süre boyunca boğaz trafiğinin transit gemi geçişine kapatıldığı belirtildi.

Rusya'nın Kavkaz Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı 'Asteri' isimli tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı - Resim : 1

İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerin eşlik ettiği tankerin geçişi sırasında İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Tankerin saldırıda aldığı hasar görüntülendi. (DHA)

İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı - Resim : 2

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TRANSİT GEMİ NEDİR?

Transit gemi; kalkış ve varış limanları farklı ülkelerde olan, yükünü veya yolcularını başka bir ülkeye taşırken bir ülkenin karasularından veya boğazlarından (örneğin İstanbul Boğazı gibi) duraklama yapmadan, hızlıca geçip giden deniz araçlarına verilen isimdir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Boğazı Gemi
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