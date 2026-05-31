İskilip-Çankırı yolunda feci kaza: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Nihat Can Ç. idaresindeki otomobil ile Osman B'nin kullandığı otomobil, İskilip-Çankırı kara yolu Atatürk Orman Çiftliği mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Şükrü B, Safure B, Seda Ç, Hilal Ayla Ç. ve Ata Alparslan Ç, ambulanslarla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi olan Osman B, Şükrü B. ve Safure B, doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)
