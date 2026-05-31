İSKİ verileri açıkladı: İstanbul barajlarında son durum belli oldu

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son dönemde etkili olan yağışların katkısıyla yüzde 70,97 seviyesine ulaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre, kuraklığın etkili olduğu kasım ve aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar gerileyen barajlardaki su miktarı, yağışlarla birlikte toparlanarak yüzde 70’in üzerine çıktı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 70.97 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 96.24 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 26.27 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 31 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde:

• Alibey Barajı: Yüzde 65.42

• Büyükçekmece Barajı: Yüzde 53.59

• Darlık Barajı: Yüzde 90.4

• Elmalı Barajı: Yüzde 94.62

• Istrancalar Barajı: Yüzde 26.27

• Kazandere Barajı: Yüzde 56.12

• Pabuçdere Barajı: Yüzde 53.4

• Sazlıdere Barajı: Yüzde 43.38

• Terkos Barajı: Yüzde 59.26

• Ömerli Barajı: Yüzde 96.24

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul'un 16 milyonu aşan nüfusu ve yıllık su tüketiminin tüm baraj kapasitesini geçmesi, doluluk oranlarını yalnızca bir istatistik olmaktan çıkarıp kentin günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir gösterge haline getiriyor. Yaz aylarında tüketim zirve yaparken barajlardaki her puanın karşılığı milyonlarca kişi için somut.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Bir barajda biriken su hacmi, o barajın maksimum depolama kapasitesine bölünüp yüzle çarpılıyor. Ortaya çıkan yüzdelik değer doluluk oranı. Yağışlar, şehrin su tüketimi, buharlaşma ve mevsimsel koşullar bu oranı günlük olarak değiştiriyor. İstanbul gibi kronik su açığı yaşayan kentlerde bu veri hem anlık durumu hem de aylık su bütçesini okumanın temel aracı.