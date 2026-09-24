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İş yeri zehir yuvası çıktı: Polis dudak uçuklatan miktar yakaladı

İstanbul Bağcılar'da polisin iş yerine yaptığı operasyondaa yaklaşık 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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İş yeri zehir yuvası çıktı: Polis dudak uçuklatan miktar yakaladı

İstanbul Baücılar'da bir iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik ecza hapı üretiminde kullanıldığı belirtilen 22 kilo 970 gram ham madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

POLİSTEN OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, bugün Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

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23 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, sentetik ecza hapı üretiminde kullanılan 22 kilo 970 gram ham madde, 5 parça halinde toplam 6 gram satışa hazır marihuana ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı oldukları belirlenen M.K., F.Ç. ve E.Ö. isimli şüpheliler hakkında araştırma başlatıldı. Şüphelilerden E.Ö.'nün 17 Temmuz'dan beri cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari şüpheliler M.K. ve F.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon
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