İş merkezine silahla saldıran şüpheliler motosikletle kaçtı!

İstanbul Beykoz'da iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine 2 şüpheli motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Sabah saat 05.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre 2 şüpheli motosikletle gelerek iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine silahla ateş açtı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı, olay yeri inceleme ekipleri ise iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, öte yandan iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)