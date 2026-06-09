Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem İş merkezine silahla saldıran şüpheliler motosikletle kaçtı!

İş merkezine silahla saldıran şüpheliler motosikletle kaçtı!

İstanbul Beykoz'da iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine 2 şüpheli motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Beykoz'da iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine 2 şüpheli motosikletle gelerek silahsaldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otokoç'u kurşunlayan Ertekinler kim? Suç örgütü lideri Atina'daymış!Otokoç'u kurşunlayan Ertekinler kim? Suç örgütü lideri Atina'daymış!

SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Sabah saat 05.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre 2 şüpheli motosikletle gelerek iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine silahla ateş açtı.

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı, olay yeri inceleme ekipleri ise iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı.

Son dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırıSon dakika | Diyarbakır'da Koç Holding'in bankasına silahlı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı, öte yandan iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Saldırı Silah
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro