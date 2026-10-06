İnşa tespit etti: Zehir taciri yakayı ele verdi

Siirt’te jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta yapılan aramada, narkotik köpeği 'İnşa'nın tepki vermesi üzerine detaylandırılarak yapılan aramada 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturuların çıktığı araçta bulunan 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D.’nin İzmir’den Siirt’e uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç, Siirt-Kurtalan kara yolunda durduruldu.

Uyuşturucu madde arama köpeği 'İnşa'nın şüpheliye ait çantalara tepki vermesi üzerine detaylandırılarak yapılan aramada, 2 bin 650 uyuşturucu hap ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)