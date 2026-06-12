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Halk TV Gündem İmamoğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajı

İmamoğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajı

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Ekrem İmamoğlu'nun liseye geçiş sınavı öğrencileri için gönderdiği başarlar mesajını paylaştı.

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İmamoğlu'ndan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar mesajı

İki oturum halinde gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavının Cumartesi günü birinci oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu saat 11.30'da gerçekleşecek. Sınava yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi girecek.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Lise Geçiş Sınavı öğrencileri için mesaj yayımladı.

"Siz değerli gençlerin iyi bir eğitimle geleceğe hazırlanması ülkemiz için çok önemli. Sizlere çok güveniyorum, LGS sınavında başarılar diliyorum."
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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