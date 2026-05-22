Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem İmamoğlu cenazeye katılmak için izin istedi: Bakanlığın yanıtı bekleniyor

İmamoğlu cenazeye katılmak için izin istedi: Bakanlığın yanıtı bekleniyor

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yengesinin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlığın henüz yanıt vermediği öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İmamoğlu cenazeye katılmak için izin istedi: Bakanlığın yanıtı bekleniyor
Son Güncelleme:

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Asiye İnan dün hayatını kaybetti.

Son Dakika | İmamoğlu'ndan mutlak butlana ilk tepki: Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdırSon Dakika | İmamoğlu'ndan mutlak butlana ilk tepki: Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır

BAKANLIĞIN YANITI BEKLENİYOR

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, İmamoğlu, yengesi Hacı Asiye İnan’ın vefatının ardından cenaze törenine katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na izin başvurusunda bulundu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Paylaşımda, bakanlığın izin talebine henüz yanıt vermediği ifade edildi.

imamoğlu

"TÜM AİLEYE BAŞ SAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM"

CHP İstanbul İl Yedek YK Üyesi Murat Balkış, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Hacı Asiye İnan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

CHP İstanbul İl Yedek YK Üyesi Murat Balkış, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun ve İBB Meclis Üyemiz sayın Ufuk İNAN'ın yengesi Asiye İNAN'ın vefatını öğrenmiş bulunuyorum. Hakk rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Tüm aileye baş sağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

imamoğlu

86 yaşında hayata gözlerini yuman Hacı Asiye İnan'ın cenaze namazı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kılınacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu Adalet Bakanlığı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro