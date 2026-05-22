İmamoğlu cenazeye katılmak için izin istedi: Bakanlığın yanıtı bekleniyor
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yengesinin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlığın henüz yanıt vermediği öğrenildi.
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Asiye İnan dün hayatını kaybetti.
BAKANLIĞIN YANITI BEKLENİYOR
Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre, İmamoğlu, yengesi Hacı Asiye İnan’ın vefatının ardından cenaze törenine katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na izin başvurusunda bulundu.
Paylaşımda, bakanlığın izin talebine henüz yanıt vermediği ifade edildi.
"TÜM AİLEYE BAŞ SAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM"
CHP İstanbul İl Yedek YK Üyesi Murat Balkış, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yengesi Hacı Asiye İnan'ın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı.
CHP İstanbul İl Yedek YK Üyesi Murat Balkış, "Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İMAMOĞLU'nun ve İBB Meclis Üyemiz sayın Ufuk İNAN'ın yengesi Asiye İNAN'ın vefatını öğrenmiş bulunuyorum. Hakk rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Tüm aileye baş sağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
86 yaşında hayata gözlerini yuman Hacı Asiye İnan'ın cenaze namazı İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kılınacak.