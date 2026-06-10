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İlkokuldan beri peşindeydi! Yolda gördüğü kadını bıçaklayan cani tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen kadını bıçaklayarak yaralayan cani tutuklandı. Ramazan S.’nin ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü Nursel S.’nin o dönemden beri peşinde olduğu ortaya çıktı.

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İlkokuldan beri peşindeydi! Yolda gördüğü kadını bıçaklayan cani tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen kadını bıçaklayarak yaralayan cani tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta 8 Haziran'da Nursel S'yi (27) bıçakla yaralayan Ramazan S'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlkokuldan beri peşindeydi! Yolda gördüğü kadını bıçaklayan cani tutuklandı - Resim : 1

İLKOKULDAN BERİ PEŞİNDEYDİ

Nursel S'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ramazan S.’nin ilkokulda birlikte öğrenim gördüğü Nursel S.’nin o dönemden beri peşinde olduğu ortaya çıktı.

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"GÖRÜNCE HEYECANLANDIM"

Şüpheli Ramazan S.’nin, ifadesinde, “O yıllardan beri ona ulaşmak istiyordum. Sokakta görünce heyecanlandım. Birden saldırdım, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da Nursel S, sokakta yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Ramazan S. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. (AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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