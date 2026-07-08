İki farklı babadan tek bir çocuk doğdu: DNA testiyle kanıtlandı!

Amerika Birleşik Devletleri’nde katıldığı bir rodeo yarışmasında boğanın altında kalarak trajik bir şekilde can veren 22 yaşındaki Brezilyalı kovboy Amadeu Campos’un arkasında bıraktığı gizem, tıp ve hukuk dünyasını hayrete düşüren bir aile krizine dönüştü.

İki farklı babalık testinin de pozitif çıkması, tüm aile üyelerini şüphelerin merkezine itti.

TRAJİK ÖLÜMÜN ARDINDAN GELEN SIR TORUN İDDİASI

Kovboy Amadeu Campos, 2021 yılındaki ölümünden önce anne ve babası Flávio ile Rosa'ya, Brezilya'da bir kadının kendisinden hamile olabileceğini söylemişti. Bu sırrı yıllarca saklayan çift, bir torunları olup olmadığını öğrenmek için harekete geçti.

Bahsedilen kadının João adında başka bir adamla evli olduğunu öğrenen aile, hassas bir süreç yürüterek şu an 4 yaşında olan çocuk için DNA testi talep etti.

Yapılan ilk testte, çocuk ile ölen kovboyun anne ve babası arasında akrabalık bağı tespit edildi. Çiftliğe davet edilen çocuğun tıpkı babası Amadeu gibi sığırlara ve rodeoya ilgi duyması aileyi umutlandırdı.

İKİNCİ TEST HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Olaylar, annenin kocası João'nun da bir babalık testi talep etmesiyle çıkmaza girdi. Başka bir klinikte yapılan ikinci test de pozitif çıktı ve João'nun çocuğun biyolojik babası olduğunu gösterdi. Dünyada iki biyolojik babadan gelen tek bir çocuğa dair hiçbir tıbbi kayıt bulunmazken; uzmanlar nadir durumlarda iki farklı babadan ikiz çocuk doğabileceğini (süperfetasyon/süperfekundasyon) ancak bunun tek bir çocuk için imkansız olduğunu belirtti.

Bu süreçte en dikkat çekici detay ise, iki farklı klinikten alınan örneklerin aynı laboratuvara gönderilmesi ve raporların altında aynı doktorun imzasının bulunması oldu.

GİZEMLİ İMZALAR MERCEK ALTINDA: YARGI DENETİMİNDE SON DNA TESTİ

Uzmanlar babalık testlerinde hata payının çok düşük olduğunu ancak örneklerin toplanması, işlenmesi veya raporlanması sırasında insan hatası yapılmış olabileceğini vurguluyor. Flávio ve Rosa çifti, hangi raporun doğru olduğunu netleştirmek adına yargı gözetiminde yeni bir DNA testi yapılması için yasal süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Bu dava bir reddetme değil, tamamen gerçeği anlama mücadelesine dönüşürken; 4 yaşındaki çocuk hem kaybettiği oğullarının yasını tutan büyükanne ve büyükbaba için hem de onu kendi oğlu olarak gören João için sevginin ortak sembolü olmayı sürdürüyor.