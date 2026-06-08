Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem İETT otobüsünde düştü yaşamını yitirdi! O anlar kamerada

İETT otobüsünde düştü yaşamını yitirdi! O anlar kamerada

İstanbul Sarıyer'de, İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.

İETT otobüsünde düştü yaşamını yitirdi! O anlar kamerada - Resim : 1

İETT şoförü aracında ölü bulundu: Eşi sinir krizi geçirdiİETT şoförü aracında ölü bulundu: Eşi sinir krizi geçirdi

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İETT Sarıyer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro