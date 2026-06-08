İETT otobüsünde düştü yaşamını yitirdi! O anlar kamerada
İstanbul Sarıyer'de, İETT otobüsünde düşen 81 yaşındaki yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybedip yere düştü.
Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI
Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi