Hobi bahçesinde yakılan ateşin sonu patlamayla bitti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, bir kişi hobi bahçesinde ateş yaktı. Daha sonra yaktığı ateşte bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir hobi bahçesinde meydana gelen olayda, ailesiyle beraber hobi bahçesinde vakit geçiren bir kişi, ısınmak ve vakit geçirmek amacıyla ateş yaktı.

ATEŞ HARLAYARAK PATLADI

Ardından yakılan ateş belirlenemeyen bir nedenle büyük gürültüyle harlanarak patladı. Patlama sonucu ateşin etrafında bulunan aile büyük korku ve panik yaşadı. Patlama, babasının cep telefonuyla o anları videoya çeken oğlu tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, ateşte bir anda patlama olduğu ve panik yaşandığı görülüyor. (DHA)