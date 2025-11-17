Hilal Kaplan adının geçtiği 1600 içeriğe engel getirtti!

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, daha önce hakkında çıkan yüzlerce haber ve içeriğe engel kararı aldırmıştı. Kaplan'ın bu kez de 1600'den fazla içeriğe erişim engeli kararı getirdiği ortaya çıktı.

Hilal Kaplan TRT denetimine yine gitmedi

Hilal Kaplan eleştiriyi 'hakaret' saydı: Mahkeme 'ifade özgürlüğü' dedi

HABERLERİ KALDIRMAK İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU

Söz konusu içeriklerin kaldırılması için İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvuran Kaplan, ilk önce red yedi. Bunun üzerine Kaplan, kararı İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne taşıdı.

Kaplan’ın talebi 13 Kasım 2025’te görüşüldü ve karar çıktı. Kaplan'ın talebi üzerine çeşitli sosyal mecralarda kendisi ile ilgili yer alan haberlere ve içeriklere engel getirildi. Buna göre; 78 Instagram gönderisi 633 X gönderisi, 331 Facebook paylaşımı engellendi.

Engeller bununla da sınırlı kalmadı. Ekşi Sözlük’te Hilal Kaplan ile alakalı 61 entry ve aralarında 161 sayfalık entry girilmiş olan Hilal Kaplan başlığı da dahil 201 sayfa da erişim engeli getirildi.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Mahkeme, kararında engellere gerekçe olarak özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti. Kararda, “URL adreslerinde başvuru sahibinin özel hayatını ihlal edici nitelikte ifade ve anlatımlara yer verildiği görülmekle 5651 Sayılı Yasa kapsamında yasal şartları oluştuğundan talebin kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir” ifadeleri yer aldı.

HABER SİTELERİNDEN KALDIRTTI

Hilal Kaplanın 2023 yılında da 14 Nisan-15 Haziran 2023 tarihleri arasında da 396 içeriği engellettiği öğrenilmişti.

T24, Medya Faresi, Halk TV gibi haber sitelerinde birçok habere de ulaşılmasını engelleyen Kaplan, Facebook, TikTok ve YouTube’da kendisi hakkındaki haberleri engelletmişti.