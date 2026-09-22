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Herkesi tehlikeye attı: Kepçe operatörüne ceza yağdı

Hatay Arsuz'da trafikte ilerleyen ve üzerinde demir parçaları taşıyan kepçenin operatörüne ceza uygulandı.

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Hatay Arsuz'da trafikte demir parçaları taşıyarak ilerleyen kepçenin operatörü S.T.’ye idari para cezası uygulandı. Olay, ilçeye bağlı Övündük Mahallesi’nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen ve üzerinde demir parçaları taşıdığı görülen kepçe, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar, trafikte seyreden kepçeyi cep telefonlarıyla görüntüledi. Kaydedilen görüntüler daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sosyal medya paylaşımını ihbar kabul ederek kepçenin ve operatörünün belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, demir parçaları taşıyarak trafikte ilerleyen kepçenin operatörünün S.T. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan tespit ve incelemelerin ardından kepçe operatörü S.T.’ye idari para cezası uygulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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