Hayvanlara yem hazırlarken kolunu makineye kaptırdı! Ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 36 yaşındaki F.A. isimli kadın hayvanlara yem hazırlarken kolunu ot biçme makinesine kaptırarak yaralandı.
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine, 36 yaşındaki F.A. isimli kadın hayvanlara yem hazırlarken kolunu ot biçme makinesine kaptırarak yaralandı.
Dün öğle saatlerinde Yolaltı köyünde meydana gelen olayda F.A., hayvanlarına yem hazırlamak için makineye ot balyası attığı sırada, sıkışan baltayı çekmek isterken kolunu ot biçme makinesine kaptırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın üzerine gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kolundan ağır yaralanan F.A.’ya sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından F.A., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleden sonra yaralı kadın ileri tedavi için Gaziantep’e sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi