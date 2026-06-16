Hayvan otlatırken nehre düşmüştü: Cansız bedenine ulaşıldı
Erzurum'un Horasan ilçesinde hayvan otlatığı sırada Aras Nehri'ne düşen 16 yaşındaki Okan Koç'un cansız bedenine ulaşıldı.
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Olay, 10 Haziran’da Horasan ilçesi Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda yaşandı. Aras Nehri kıyısında hayvan otlatan çoban Okan Koç, kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarının ardından AFAD, jandarma ve dalgıç ekipleri 100'den fazla personel ile Aras Nehri'nde arama başlattı.
Botlarla Aras Nehri'nde gerçekleştirilen arama çalışmalarının 6'ncı gününde Koç'tan acı haber geldi. 16 yaşındaki çobanın cansız bedeni, suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
Okan Koç'un cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi