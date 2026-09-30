Hayko Cepkin vergi rekortmeni oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, Aydın Defterdarlığı tarafından açıklanan gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer aldı. Yeni Asır’ın haberine göre Cepkin, “Bağımsız Müzisyen, Ses Sanatçısı, Konuşmacı, Sunucuların Faaliyetleri” iş kolunda vergi mükellefi olarak listede bulundu.

Cepkin’e 4 milyon 17 bin 346 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Bu tutarla sanatçı, Aydın genelinde en yüksek gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 isim arasında 97’nci sırada yer aldı.

ÇERÇİOĞLU AİLESİNDEN ÜÇ İSİM

Aydın’daki vergi rekortmenleri listesinde Çerçioğlu ailesinden üç isim de yer aldı. Jantsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Çerçioğlu, gayrimenkul kiralama ve işletme gelirlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden 20 milyon 659 bin 606 lira vergi ödeyerek listenin 9’uncu sırasında bulundu.

Ailenin 3. kuşak temsilcisi Ata Caner Çerçioğlu ise 7 milyon 318 bin 500 lira vergi ile listede 33’üncü sırada yer aldı. Jantsa Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Çerçioğlu da 4 milyon 229 bin 592 lira vergiyle 89’uncu oldu.

Böylece Çerçioğlu ailesinden Ercan, Ata Caner ve Şefik Çerçioğlu, Aydın genelinde en fazla gelir vergisi tahakkuk ettirilen ilk 100 isim arasına girdi.