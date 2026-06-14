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Hatay’da zehir tacirinden pes dedirten yöntem! 500 gram esrarı vücuduna bantlamış

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, vücuduna bantlayarak gizlemeye çalıştığı 500 gram esrarla yakalandı.

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Hatay’da zehir tacirinden pes dedirten yöntem! 500 gram esrarı vücuduna bantlamış
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Elde edilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Yunus Timleri, firari hükümlü Ş.E'nin adresini tespit etti.

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500 GRAM ESRARI VÜCUDUNA BANTLAMIŞ

Gözaltına alınan hükümlünün, vücuduna 500 gram esrar bantladığı belirlendi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Hatay
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