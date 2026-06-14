Hatay’da zehir tacirinden pes dedirten yöntem! 500 gram esrarı vücuduna bantlamış
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, vücuduna bantlayarak gizlemeye çalıştığı 500 gram esrarla yakalandı.
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Elde edilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Yunus Timleri, firari hükümlü Ş.E'nin adresini tespit etti.
500 GRAM ESRARI VÜCUDUNA BANTLAMIŞ
Gözaltına alınan hükümlünün, vücuduna 500 gram esrar bantladığı belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi