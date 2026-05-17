Hatay'da döviz bürosundaki silahlı saldırı kamerada: Kurşunların hedefi olmaktan böyle kurtuldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde döviz bürosunda iş yeri sahibi Surur Döner’in silahlı saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Mayıs’ta Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen kimliği belirsiz kişi, tabancayla iş yeri sahibi Surur Döner'e ateş açtı.

Bu sırada Döner, saldırgana müdahale etti.

Saldırgan kaçarken, Döner, şans eseri yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Döner'in saldırganla boğuşarak tabancasını tuttuğu, bu sayede kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlar yer aldı.

Tarafları sakinleştirmek isteyen komşu esnafın boğuşma sırasında saldırganı, yanağından öpmesi dikkat çekti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
