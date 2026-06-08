Hamile sevgilisini "Takip isteği" attığı için katletmiş! Çiçekle kandıran katilden pes dedirten savunma

Diyarbakır’da, imam nikâhlı evli olduğu 19 yaşındaki hamile eşi Helin Eren’i öldüren Siyabent Şeker'in hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması için dava açıldı.

'SANA ÇİÇEK ALDIM' DİYEREK KANDIRMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre, katil zanlısının şiddet uyguladığı için evi terk edip babasının evine giden eşine mesaj atarak, “Aşkım hamilesin, gel sana yemek ısmarlayacağım. Çiçek aldım sana” diye kandırıp çağırdığı olay yerinde tuzağa düşürüp öldürdüğü öğrenildi.

Daha sonra katilin, genç kadın yere düştükten sonra da silahla ateş etmeye devam ettiği bildirildi.

'ARKADAŞLARIMA TAKİP İSTEĞİ ATIYORDU'

Katil kocanın savcıya verdiği ifadesinde şunlar yer aldı:

“Onu öldürme sebebim sosyal medya üzerinden arkadaşlarıma takip isteği gönderiyordu. Bana küfretti. 1,5 aydır ayrı yaşıyorduk. Beni tehdit ediyordu. Bebeği aldıracağını söyleyince tartıştık. Aslında onu öldürmeyi düşünmedim. Bana çiçek fotoğrafı gönderip, ‘Bunu alırsan seni affederim’ dedi. Sonra ailesinin yanında kalacağını söyledi. Onu çağırdığımda geçmişte sorun yaşadığım ağabeyi ile bana tuzak kurabileceğini düşündüğüm için üzerime silahımı da aldım. Buluşma yerine gittiğimde benim için, ‘Köpek geldi’ dedi. Bende kendimi kaybettim ve öldürdüm.”

'EŞİNİ ÖLDÜREN KATİLLE ARKADAŞMIŞ'

Öte yandan Siyabent Şeker'in 15 Temmuz 2025 tarihinde dini nikâhlı eşi 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı tabancayla vurarak öldüren ve ardından tutuklanan 30 yaşındaki Cemal Alpaslan ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi. İlayda ile ilgili yürütülen soruşturmada olayın yaşandığı gün Siyabent'in ifadesinin de alınmak üzere gözaltında olduğu bildirildi.