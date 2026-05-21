Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Hakkari'de temel kazısında zemin kaydı: Binalar boşaltıldı

Hakkari'de temel kazısında zemin kaydı: Binalar boşaltıldı

Hakkari'de temel kazısı sırasında yaşanan zemin kayması nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Binalarda yaşayanlar öğretmenevine yerleştirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Hakkari'nin çevre yolu üzerindeki alanda bir süre önce Toplum Sağlığı Merkezi'nin inşaatına başlandı. Temel kazısı yapıldığı sırada çevresindeki bazı yapılarda kayma olduğu tespit edildi.

kazı

Ankara'da çökme tehlikesi: 5 katlı bina boşaltıldıAnkara'da çökme tehlikesi: 5 katlı bina boşaltıldı
Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

2 eczanenin bulunduğu bölümde kaldırım merdivenlerinde açılmalar oluşurken, bazı iş yerlerinin camlarında çatlama ve kırılmalar meydana geldi.

bina

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine çevredeki 6 binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, gece saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından da binalarda yaşayanlar tahliye edilerek öğretmenevine yerleştirildi.

bina

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik şeridinin çekildiği bölgede polis ekipleri tarafından da çift şerit olan yol trafiğe kapatıldı. Öte yandan boşaltılan bina ve iş yerlerine kimsenin girmemesi için de kapıları görevliler tarafından mühürlendi.

Bölgedeki incelemeler ise sürdürülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakkari Bina
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro