Hafriyat kamyonu yokuştan kayıp devrildi!
İstanbul Sarıyer'de, hafriyat kamyonu yokuştan çıkmaya çalışırken kayarak devrildi, molazlar yola döküldü. Kamyonun sürücüsü ise yaralandı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde B.D. sürücülüğündeki, 34 DST 190 plakalı moloz yüklü hafriyat kamyonu yokuş yukarı çıkmaya çalışırken geri geri kaymaya başladı.
Kamyon kaldırıma çarptıktan sonra yan yattı, sürücüsü ise hafif yaralandı.
Kaza sonucu olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kamyon sürücüsü sağlık ekiplerin tarafından hastaneye götürdü, öte yandan polis yolu trafiğe kapattı.
Kamyonun kaza alanından kaldırılması için çalışmalar hâlâ devam ediyor. (AA)
