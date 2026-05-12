Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Erzurum'a nakledildiler

Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 7 kişi, Elazığ'dan Erzurum'a nakledildi.

Tunceli'de Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 7 şüpheli, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

Gülistan Doku kaybolduktan sonra telefonundan 'KYK yurt' araması yapılmış! Abakarov'un ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktıGülistan Doku kaybolduktan sonra telefonundan 'KYK yurt' araması yapılmış! Abakarov'un ifadesinden yeni detaylar ortaya çıktı

Munzur Üniversitesi öğrencisinin kaybolmasından yaklaşık 6 yıl sonra raftan indirilen soruşturma kapsamında; aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Gülistan'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Zaynal Abakarov da dahil olmak üzere 12 kişi tutuklanmıştı.

Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklular Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Abakarov'un babası Engin Yücer ile annesi Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı, Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Nakil kararının, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu kaydedildi. (DHA)

