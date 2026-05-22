'Görevi kabul eden' Kılıçdaroğlu'na ikinci şok! Aylin Nazlıaka da kabul etmedi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada 'mutlak butlan' kararı verdi.

Kararla birlikte mevcut yönetim görevden alınarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki eski yönetimin göreve iadesinin önü açıldı. Karara ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, görevi kabul etti. Mahkemenin göreve iadesine karar verdiği isimlerden olan eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Killik ise görevi kabul etmeyeceğini açıklayarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yapmıştı.

GÖREVİ KABUL EDEN KILIÇDAROĞLU'NA İKİNCİ ŞOK

Mahkemenin göreve iadesine karar verdiği isimlerden olan CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka ise görevi kabul etmeyeceğini açıklayarak Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.

"Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız" diyen Nazlıaka, sosyal

medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Bugün demokrasi tarihimizin en kara günlerinden birini yaşıyoruz. Partimize yönelik verilen “Mutlak Butlan” kararı; siyasetin yargı eliyle şekillendirilmek istenmesinin açık bir göstergesidir. Hukuki değil siyasi olan bu kararı tanımıyoruz, tanımayacağız. Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz. 2020-2024 yılları arasında büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevine yeniden dönmem yönünde bir karar çıkması halinde, bunu kabul etmeyeceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bizim mücadelemiz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesidir. Kadınların güven içinde yaşadığı, çocukların geleceğe umutla baktığı, hukukun üstün olduğu, laik ve demokratik Türkiye idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; halkın iradesini savunmaya ve aydınlık bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz."