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Gölette kaybolan 13 yaşındaki Metin'in ölümünde acı detay ortaya çıktı! Arkadaşları korkup susmuş

Bingöl'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan 13 yaşındaki Metin Çağlayan’ın bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği belirtildi.

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Gölette kaybolan 13 yaşındaki Metin'in ölümünde acı detay ortaya çıktı! Arkadaşları korkup susmuş
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Bingöl'ün Genç ilçesinde dün sulama göletinde kaybolan 13 yaşındaki Metin Çağlayan’ın bugün cansız bedeni bulundu. Yanındaki arkadaşlarının korktukları için kimseye haber vermediği, akşam saatlerinde Çağlayan’ın ailesinin soruları üzerine oğullarının kaybolduğunu söyledikleri belirtildi.

Olay, dün, Genç ilçesi Servi köyündeki sulama göletinde meydana geldi. Serinlemek için gölet kenarına giden 3 arkadaştan 2'si suya girdi. Bir süre sonra Metin Çağlayan suda gözden kayboldu.

Gölette kaybolan 13 yaşındaki Metin'in ölümünde acı detay ortaya çıktı! Arkadaşları korkup susmuş - Resim : 1

10 yaşındaki Muhammet Umut nehirde boğuldu10 yaşındaki Muhammet Umut nehirde boğuldu

ARKADAŞLARI KORKUDAN KİMSEYE HABER VERMEMİŞ

Korktukları için olayı gizleyen çocuklar, akşam saatlerinde, Çağlayan ailesinin soruları üzerine gölete gittiklerini ve Metin'in suda kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gölette kaybolan 13 yaşındaki Metin'in ölümünde acı detay ortaya çıktı! Arkadaşları korkup susmuş - Resim : 3

Gece saatlerinde başlatılan çalışmalara Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nün dalgıç ekipleri de katıldı. Sabah saatlerinde diğer çocukların gösterdiği noktada yapılan aramalarda Metin Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gölette kaybolan 13 yaşındaki Metin'in ölümünde acı detay ortaya çıktı! Arkadaşları korkup susmuş - Resim : 4

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Genç Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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