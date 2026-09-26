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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

GESTAŞ, Çaanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal etti.

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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren GESTAŞ, yarın Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İptal kararının, Ege Denizi’nin kuzeyinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle alındığı belirtildi.

KABATEPE’DEN 3 SEFER İPTAL

Yapılan duyuruya göre Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe’den hareket etmesi planlanan saat 07.00, 09.00 ve 11.00 seferleri iptal edildi. Söz konusu seferlerde yolcu ve araç taşımacılığı gerçekleştirilemeyecek.

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GÖKÇEADA’DAN SEFERLER YAPILAMAYACAK

Aynı hat üzerinde Gökçeada’dan yapılması planlanan bazı seferler de iptal kapsamına alındı. Buna göre Gökçeada’dan saat 07.00, 09.00 ve 13.00’te düzenlenmesi planlanan feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

GESTAŞ’ın duyurusunda, iptallerin Ege Denizi’nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle uygulandığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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