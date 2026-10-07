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Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

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Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Kimlik tespit çalışmaları sürerken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

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KAYIP 4 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. (AA)

Girne'deki gemi faciasında bir cansız bedene daha ulaşıldı - Resim : 2

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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