Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Geri manevra yapan taksinin altında kalan kadın felaketi yaşadı

Geri manevra yapan taksinin altında kalan kadın felaketi yaşadı

Şişli’de taksi sürücüsü Murat Serdar S. geri manevra yaptığı sırada 79 yaşındaki yaya Janet A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek taksinin altında kalan Janet A. hafif yaralandı.

Geri manevra yapan taksinin altında kalan kadın felaketi yaşadı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Serdar S. idaresindeki taksi bir yolcu aldıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada taksinin yanından geçen Janet A. ise yolda yürümeye başladı.

Kaza

Taksi geri manevra sırasında yolda yürüyen Janet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın taksinin altında kaldı. Janet A. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza

Ankara'da feci kaza! Yem karma makinesi 2 kardeşi kaptıAnkara'da feci kaza! Yem karma makinesi 2 kardeşi kaptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan Janet A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkol ölçümü 0.00 promil çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kaza

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan taksinin yolda yürüyen Janet A.’ya çarptığı anlar görülüyor.

kaza

Çarpmanın şiddetiyle Janet A. yere düşerek taksinin atında kalıyor. Bu sırada kazaya şahit olanlar ise taksiciyi uyararak kadının yardımına koşuyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Şişli
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro