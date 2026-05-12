Geri manevra yapan taksinin altında kalan kadın felaketi yaşadı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Serdar S. idaresindeki taksi bir yolcu aldıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada taksinin yanından geçen Janet A. ise yolda yürümeye başladı.

Taksi geri manevra sırasında yolda yürüyen Janet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın taksinin altında kaldı. Janet A. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan Janet A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkol ölçümü 0.00 promil çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, geri manevra yapan taksinin yolda yürüyen Janet A.’ya çarptığı anlar görülüyor.

Çarpmanın şiddetiyle Janet A. yere düşerek taksinin atında kalıyor. Bu sırada kazaya şahit olanlar ise taksiciyi uyararak kadının yardımına koşuyor. (DHA)