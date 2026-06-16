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Genç adamı çay akıntısı böyle içine çekti! Direnişi ve arkadaşlarının çaresizliği kamerada

Bingöl'ün Genç ilçesinde girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan 34 yaşındaki Vedat Karabulut'u arama çalışmaları sürerken, akıntıyla sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay, 14 Haziran'da Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası ile Diyarbakır'ın Lice ilçesi arasındaki Sarım Çayı'nda meydana geldi.

Piknik yapmak için Diyarbakır'dan arkadaşları ile bölgeye gelen Vedat Karabulut, suya girdi. Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Genç adamı çay akıntısı böyle içine çekti! Direnişi ve arkadaşlarının çaresizliği kamerada - Resim : 1

Bir süre sonra suyun karşısına geçmeye çalışırken akıntıya kapılan Karabulut, gözden kayboldu. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Genç adamı çay akıntısı böyle içine çekti! Direnişi ve arkadaşlarının çaresizliği kamerada - Resim : 2

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ÇEVRE İLLERDEN DESTEK

Karabulut'un bulunması için başlatılan çalışmalara; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek veriyor.

Genç adamı çay akıntısı böyle içine çekti! Direnişi ve arkadaşlarının çaresizliği kamerada - Resim : 4

Öte yandan Karabulut'un akıntıya kapılarak sürüklendiği anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Genç adamı çay akıntısı böyle içine çekti! Direnişi ve arkadaşlarının çaresizliği kamerada - Resim : 5

Görüntülerde; Karabulut'un çayda sürüklendiği, birkaç arkadaşının akıntıya rağmen suya atlayarak kurtarmaya çalıştığı, ancak Karabulut'un bir süre sonra gözden kaybolduğu görüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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