Galericilik adı altında soygun yapmışlar: Tehdit, yağma... 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturularak halka yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SİLAHLAR TEHDİT ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip, saha araştırmaları ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin çok sayıda kişiye yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri tespit edildi.

Alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulundukları yönünde deliller elde edilirken, 25'in üzerinde mağdur olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen tefecilik soruşturması derinleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 şüpheli İzmir’de, 1 şüpheli ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin ise halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda şu materyaller ele geçirildi:

6 adet ruhsatsız tabanca

Çok sayıda fişek

Mağdurlara ait çek ve senetler

Yaklaşık 2.000.000 TL nakit para