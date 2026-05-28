Fethiye'de can pazarı! Otomobilin üzerine savrulan motosikletli kurtarılamadı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Karaçulha Çevre Yolu’nda meydana geldi. Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki motosiklet, Fethiye yönüne giden ve kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki otomobille çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çulha, otomobilin üzerine savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu’nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Serhat Çulha’nın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)