Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde, 4 katlı otelin en üst katında çıkan yangın hakkında otelin çalışanı Cemil Ağda konuştu.

Fatih'te yaşanan otel yangını hakkında otel çalışanı konuştu
İstanbul'un Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi'nde 4 katlı bir otelin en üst katında yangın meydana geldi. Saat 05.00 sularında gerçekleşen yangında, 8 kişi ekipler tarafından dışarı çıkarılarak tahliye edildi, 1 kişinin ise hareketsiz halde bulunarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otel çalışanı Cemil Ağda, yangın hakkında konuştu. Ağda, yangınla ilgili yaptığı açıklamalarda olay yerinde yaşananları anlattı.

'ÇATIDAN ADAMLARI İNDİRDİLER'

Cemil Ağda 4 katlı otelin 4'üncü katında yaşanan yangınla ilgili şunları söyledi:

"Ben sabah işe geldiğimde sabah 05.00 sıralarında burada bir yangın çıkmış. Geldiğimde itfaiyeler yeni gitmişti. Olay yeri inceleme gelmişti. 4'üncü katta şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor. Duyduğuma göre 94 doğumlu yerli, yabancı değil. Kendi kaldığı odasında yangın çıkmış. Çatıdan adamları indirdiler. Oteli boşalttılar."
