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Eyüpsultan'da 17 yaşındaki kız çocuğuna güpegündüz taciz! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti

İstanbul Eyüpsultan'da, seyir halindeki tramvayda 17 yaşındaki kız çocuğuna taciz ettiği öne sürülen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Demirkapı durağında indirilen şüpheli polise teslim edildi.

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Eyüpsultan'da hareket halindeki tramvayda 17 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, durumu fark eden yolcular tarafından darbedildi. Demirkapı durağında indirilen şüpheli polise teslim edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde T4 Topkapı-Mecid-i Selam tramvayında yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen kız çocoğunu taciz etti.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki kız çocuğuna güpegündüz taciz! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti - Resim : 1

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ÖNCE DÖVDÜLER SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Durumu farkeden yolcular, şüpheliyi darbetti. Eyüpsultan Demirkapı durağında indirilen şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki kız çocuğuna güpegündüz taciz! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti - Resim : 3

"O SENİN EVLADIN YAŞINDA"

Tramvayın içinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı yolcuların şüpheliye "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk, çocuk" dediği anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki kız çocuğuna güpegündüz taciz! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Eyüpsultan Darp Taciz
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