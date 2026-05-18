Evde başlayan yangın köy konağı ve camiyi küle çevirdi

Bartın'ın Amasra ilçesi Şükürler köyünde, bir evde çıkan yangın, cami ve köy konağına sıçradı. İtfaiyeciler tarafından söndürülen yangında 3 yapı da kullanılamaz hale geldi.

Şükürler köyünde yaşayan İbrahim T.'ye ait evde, saat 00.30 sıralarında, yangın çıktı. Durumu fark eden İbrahim T., dışarı çıkıp itfaiyeye ihbarda bulundu.

YANGIN KÖY KONAĞI VE CAMİYE SIÇRADI

Büyüyen alevler, evin yanında bulunan 2 katlı köy konağına ve camiye sıçradı.

Köye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında ev, köy konağı ve cami kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

