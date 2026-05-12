Eskişehir'de 31 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir evde cansız bedeni bulunan Osman Kart’ın ölümü üzerine inceleme başlatıldı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi Neslihan Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Kart’ın yakınları eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Kart’ı yerde hareketsiz bulan yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerince yapılan incelemede, Osman Kart’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kart’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyet güçleri, Osman Kart’ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. (AA)