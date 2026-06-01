Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem En son görüldüğü yerde ölü bulundu: Bedenini dalgıçlar çıkardı

En son görüldüğü yerde ölü bulundu: Bedenini dalgıçlar çıkardı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, 30 yaşındaki Hacı Öcal kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarı vermesinin üzerine Öcal, baraj gölünde ölü bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, 30 yaşındaki Hacı Öcal dün akşam saatlerinde kayboldu.

Kaybolduktan itibaren Öcal'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Öte yandan Öcal'ın en son Eğil Baraj Gölü kıyısındaki piknik alanında görüldüğü öğrenildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
İlkokul müdür yardımcısı plajda kayboldu: Arama çalışması başlatıldıİlkokul müdür yardımcısı plajda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Daha sonra ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında; 1 arama-kurtarma aracı, 5 arama-kurtarma personeli ile 1 dalgıç aracı ve 3 dalgıç personel görev aldı.

En son görüldüğü yerde ölü bulundu: Bedenini dalgıçlar çıkardı - Resim : 3

Ekiplerin baraj gölünde arama kurtarma çalışmaları sonucunda Hacı Öcal ölü bir halde bulundu. Sudan çıkarılan Öcal’ın hareketsiz bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Kayıp Göl
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro