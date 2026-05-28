Eminönü'nde adım atacak yer kalmadı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Kurban Bayram tatilini İstanbul'da geçirenler bayramın 2'nci gününde İstanbul'un turistik noktalarından biri olan Eminönü'ne akın etti.

BAZILARI ALIŞVERİŞ, BAZILARI BOĞAZ TURU YAPTI

Güneşli havayı da fırsat bilerek Eminönü'ne gelenlerin bazıları alışveriş yaparken, bazıları ise boğaz turu yapıp tarihi yerleri gezdi. Yoğunluk havadan da görüntülendi. (DHA)

SAHİLLERE VE MİLLET BAHÇELERİNE AKIN ETTİLER

İstanbul'daki sahiller ve millet bahçeleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilin ve güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Bayramın ilk günündeki yoğunluğun ardından stres atmak ya da açık alanda dinlenmek isteyenler, sahillerde, millet bahçelerinde ve parklarda vakit geçirdi.