Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

METRO İSTANBUL AÇIKLADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI HAKKINDA

Yapımına 9 Kasım 2016 tarihinde başlanan hattın ilk etabı 1 Ocak 2021 tarihinde Cibali ve Alibeyköy istasyonları arasında, Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ise 30 Ağustos 2023 tarihinde hizmete girdi. Tarihi Yarımada’nın uç noktasına bağlanan hat, Türkiye’de ilk defa uygulanan katenersiz sürekli CER gücü iletim sistemi ile yerden aldığı enerji sayesinde işletiliyor.