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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyuruldu.

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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza
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T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza - Resim : 1

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METRO İSTANBUL AÇIKLADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza - Resim : 3

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI HAKKINDA

Yapımına 9 Kasım 2016 tarihinde başlanan hattın ilk etabı 1 Ocak 2021 tarihinde Cibali ve Alibeyköy istasyonları arasında, Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ise 30 Ağustos 2023 tarihinde hizmete girdi. Tarihi Yarımada’nın uç noktasına bağlanan hat, Türkiye’de ilk defa uygulanan katenersiz sürekli CER gücü iletim sistemi ile yerden aldığı enerji sayesinde işletiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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