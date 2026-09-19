Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Emekli Tümamiral 'askeri hastane'ler için uyardı: Türkiye'nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yok

Emekli Tümamiral 'askeri hastane'ler için uyardı: Türkiye'nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yok

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin askeri sağlık sistemindeki eksikliklerine dikkat çekti. Bağcıoğlu, "Türkiye’nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Emekli Tümamiral 'askeri hastane'ler için uyardı: Türkiye'nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yok

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, askeri hastane konusuna değindi. Bağcıoğlu, Ukrayna'nın savaşta edindiği tecrübeler ve aldığı dersler doğrultusunda askeri sağlık sistemini yeniden yapılandırdığını belirtti. Ukrayna'nın Sağlık Kuvvetleri Komutanlığının yönetim yapısını ve müdahale sistemini yenilediğini kaydeden Bağcıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Unutturulan askeri sağlık sistemi. Savaşın içinde olan Ukrayna, cephede edindiği tecrübeler ve aldığı dersler doğrultusunda askeri sağlık sistemini yeniden yapılandırıyor.

Ukrayna; Sağlık Kuvvetleri Komutanlığının yönetim yapısını ve müdahale sistemini yeniliyor. Cephede yaralı tahliye sistemini, değişen savaş ortamına göre yeniden düzenliyor. İnsansız kara araçlarını yaralı tahliyesinde yaygınlaştırıyor. Zırhlı tıbbi tahliye araçlarının kullanımını artırıyor. Muharebe sağlık personelinin görev ve standartlarını geliştiriyor. Tugay seviyesinde savaş içinde ortaya çıkan başarılı sağlık uygulamalarını bütün kuvvetlere yaygınlaştırmayı hedefliyor. Tedavi, tahliye ve rehabilitasyonu birbirini tamamlayan bütüncül bir askeri sağlık zinciri olarak ele alıyor.

Geri açılacağına dair açıklamalar yapılıyordu... ‘Askeri Hastane’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldıGeri açılacağına dair açıklamalar yapılıyordu... ‘Askeri Hastane’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı

Yani savaşan bir ülke, savaşın kendisine öğrettiklerinden hareketle askeri sağlık sistemini sürekli geliştiriyor. Bizde ise hâlâ müstakil ve bütüncül bir askeri sağlık sistemi yok. Modern savaşın en açık derslerinden biri şudur: Askeri sağlık sistemi yalnızca bir sağlık hizmeti değildir; harbe hazırlığın, muharebe gücünün ve askerimizin hayatını korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksü yoktur" (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Askeri Hastane Sağlık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro