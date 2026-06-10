Emekli polis eşini parçalayan katilin "profesyonelliği" kan dondurdu! Kan sıçramasın diye etrafa poşet sermiş

Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedini nacak ve bıçakla 15 parçaya ayırarak çöp kutuları ve konteynerlerine atan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu'nun (69) ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Adalet Uzunoğlu’nun, eşinin cesedini parçalarken kan sıçramasın diye etrafa poşet serdiği, kanlı giysileri tuvalet giderine gizlediği ve poşetlere koyduğu ceset parçalarını, özellikle güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan kör noktalardaki çöp konteynerlerine attığı belirtildi.

Olay, 28 Ocak’ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. 77 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre; 69 yaşındaki eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Uzunoğlu, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ile konteynerlere attı.

30 Ocak’ta saat 21.30 sıralarında polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin 2 gün önce çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu. Uzunoğlu'nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve Adalet Uzunoğlu’ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, Ali Fuat Uzunoğlu'nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.

DOKU PARÇALARI DA BULUNDU

Adalet Uzunoğlu polis memurlarının sorularına çelişkili yanıtlar da verince Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi. Adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Çifte ait olan ve ilk 2 katının boş olduğu öğrenilen 3 katlı binanın en üst katında inceleme yapıldı. Pis ve bakımsız olduğu görülen dairenin girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izi tespit edildi. Biyolojik incelemede, evin çeşitli yerlerinde doku parçaları da bulundu.

KAYIP EŞE AİT BİYOLOJİK BULGULARA ULAŞILDI

Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

"MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ" DEDİ

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

2 OĞLU İLE KARDEŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN SON CAMİDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ

Öte yandan Ali Fuat Uzunoğlu'nun, öldürülmeden önceki son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Uzunoğlu, olayın gerçekleştiği 28 Ocak'ta saat 00.18’de camideki mevlitten, elindeki meyve suyu ile çıkarken görüldü.

CESET PARÇALARINI NEREYE ATTIĞINI GÖSTERDİ

Evin bulunduğu sokaktaki ve çevredeki çöp kutularında Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemede ise ceset parçaları bulunamadı. Adalet Uzunoğlu'na tutuklanmadan bir gün önce 4 Nisan'da saat 15.00 sıralarında olay yerinde keşif yaptırıldığı ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten savcı ve polisler eşliğinde evinin bulunduğu sokağa getirilen Uzunoğlu, ceset parçalarını hangi çöp kutuları ve konteynerine nasıl attığını anlattı. 3 çocuk annesi kadın beraberindeki savcı ve polislerle birlikte yer gösterme yapıp olayı anlatırken o anlar, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAN SIÇRAMASIN DİYE ETRAFA POŞET SERMİŞ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Adalet Uzunoğlu’nun eşinin cesedini parçalarken kan sıçramasın diye etrafa poşet serdiği, kanlı giysileri tuvalet giderine gizlediği ve poşetlere koyduğu ceset parçalarını, özellikle güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kalan kör noktalardaki çöp konteynerlerine attığı belirtildi.

"CİNNET GEÇİRDİM, ÖLMÜŞ ADAMI KALDIRDIM ATTIM"

Çocuklarıyla yaptığı telefon görüşmesinde, “Cinnet geçirdim kuzum. Ölmüş adamı kaldırdım attım” dediği ortaya çıkan Uzunoğlu’nun, ifadesinde eşini öldürdüğünü kabul etmediği, merdivenlerin başında yerde hareketsiz yatarken bulup, nabız alamadığı eşini kendisinin öldürmesinden şüphelenilmemesi için evde bulunan nacakla 10-15 parçaya ayırıp, çöplere attığını söylediği kaydedildi. 3 çocuk annesi kadının ayrıca yer gösterme sırasında cesedi nasıl parçalayıp, hangi çöp konteynerlerine attığını da ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi.

"PARÇALARI AYRI AYRI POŞETLEDİM"

İddianamede Adalet Uzunoğlu’nun emniyetteki ifadesine de yer verildi. Uzunoğlu’nun ifadesinde şunları söylediği kaydedildi:

“28 Ocak’ta eşim sabah namazına gitmek için evden çıktı. Ben de bir süre sonra çöp atmak için daire kapısının önüne çıktım. Zemin katta, merdiven kenarında eşimi yatarken gördüm. Gidip kontrol ettiğimde nabız alamadım. Öldüğünü düşündüm ve benim öldürdüğümü düşünmemeleri için panikle eşimi parçalamaya başladım. Parçaları ayrı ayrı poşetledim. Keserken de etrafı poşetle kapladım. Nacakla cesedini parçaladım. Poşetlediğim parçaları da evimin etrafındaki çöplere dağıttım.”

YARGITAY’IN EMSAL KARARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Sürecin detaylı bir şekilde anlatıldığı iddianamede, maktule ait ceset her ne kadar bulunmamış olsa da Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin bu konudaki emsal kararı işaret edilip, ‘cesedin bulunamamış olması tek başına suçun işlenmediği anlamına gelmez’ denildi.

Sanığın maktule yönelik daha önce çevresine kendisi ve çocukları için “Bana hep zulmetti, zulmediyor” şeklinde beyanda bulunduğu; sanığın beyanları, kriminal raporlar ve bilimsel veriler ile olayın oluş şekli, hayatın olağan akışına uygun maddi vakalar ve birbirini destekleyen deliller bir arada değerlendirildiğinde şüphelinin eşi olan Ali Fuat Uzunoğlu’nu kasten öldürdüğü ve devamında suç delillerini ortadan kaldırmaya yönelik sistematik eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Sanığın çocukları S.U., F.U. ve M.U. ile kardeşi M.Ö. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen iddianame Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)