Efsane karikatüristin Kılıçdaroğlu çizimi olay oldu

Ankara 46. Bölge Adliye Mahkemesi’nin “mutlak butlan” kararı doğrultusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden alınırken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Mahkeme kararına uyacağını ve görevi kabul edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP seçmenlerinden sosyal medya üzerinden yoğun tepkiler yöneltilirken, Karikatürist Musa Kart, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni çizimiyle siyaset gündemine göndermede bulundu.

"BURADAYIM BE, BURADAYIM!"

Kart, 14 Mayıs 2023'te gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. tura kalmasından sonra bir video paylaşan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada fenomen haline gelen "Buradayım be, buradayım!" çıkışını çizgilerine taşıdı.

CEKET CEBİNDEN YÜKSELEN SES

Musa Kart’ın çizdiği karikatürde, büyük bir kısmını kırmızı kravatlı ve lacivert kareli takım elbiseli bir figürün (Erdoğan'a gönderme yapılan) kapladığı görülüyor. Bu gövdenin ceket cebinden ise minyatür bir Kemal Kılıçdaroğlu figürü çıkıyor.

Mavi kravatlı ve beyaz gömlekli Kılıçdaroğlu, bir elini havaya kaldırarak öfkeli bir yüz ifadesiyle, "Ben buradayım beee buradayım!" diye haykırıyor.

MUSA KART KİMDİR?

1954’te Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba'da doğdu, ilk karikatürü 1974’te Ankara’da mühendislik eğitimi gördüğü yıllarda yayımlandı.

2006'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü'nü aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakanlık döneminde kedi olarak çizdiği için açılan davada önce tazminat ödemeye mahkum edildi. Yargıtayın araya girmesiyle bu karar bozuldu ve dava düştü.