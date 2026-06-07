Edirne’de kaçak göçmen operasyonu! 6 farklı uyruktan 31 kişi yakalandı

Uzunköprü’de, Hudut Birlikleri ve jandarma ekipleri tarafından Çakmak, Saçlımüsellim, Eskiköy, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde rutin devriye ve yol çalışmaları gerçekleştirildi.

31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çalışmalarda 11 Suriye, 7 İran, 4 Eritre, 6 Irak, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 31 göçmen yakalandı.

Aracında İran asıllı 2 göçmen yakalanan organizatör M.İ.K. de gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi. (DHA)