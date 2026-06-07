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Edirne’de kaçak göçmen operasyonu! 6 farklı uyruktan 31 kişi yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, hudut birlikleri ve jandarmanın kontrollerinde 31 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

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Edirne’de kaçak göçmen operasyonu! 6 farklı uyruktan 31 kişi yakalandı

Uzunköprü’de, Hudut Birlikleri ve jandarma ekipleri tarafından Çakmak, Saçlımüsellim, Eskiköy, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde rutin devriye ve yol çalışmaları gerçekleştirildi.

kaçak göçmen

Durdurulan araçtan 10 kaçak göçmen çıktıDurdurulan araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çalışmalarda 11 Suriye, 7 İran, 4 Eritre, 6 Irak, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 31 göçmen yakalandı.

kaçak göçmen

Aracında İran asıllı 2 göçmen yakalanan organizatör M.İ.K. de gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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