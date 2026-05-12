Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Edirne ve Kırklareli için sarı alarm: Sağanak geliyor!

Edirne ve Kırklareli için sarı alarm: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne'nin kuzeyi ve Kırklareli için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Vatandaş, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olunması konusunda uyarıldı.

Edirne ve Kırklareli için sarı alarm: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bölge halkını yakından ilgilendiren kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların özellikle Edirne'nin kuzey bölgeleri ile Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Edirne merkez başta olmak üzere Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçelerinin bu yağış sisteminden öncelikli olarak etkilenmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Ankara'dan başlayarak uyardı: Kuvvetli yağacakMeteoroloji Ankara'dan başlayarak uyardı: Kuvvetli yağacak

yağış

ANİ SEL VE SU BASKINI RİSKİNE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, kuvvetli yağışla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi risklerin yanı sıra, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sağanak Yağış
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro