Durdurulan araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Denetimde ekipler tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8'i Afganistan, 1'i Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan kamyon şoförü D.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)