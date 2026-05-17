Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Durdurulan araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

Durdurulan araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda, 10 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyon şoförü D.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.

kaçak göçmen

TIR dorsesinden 7 kaçak göçmen çıktı: Sürücü gözaltındaTIR dorsesinden 7 kaçak göçmen çıktı: Sürücü gözaltında

KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

Denetimde ekipler tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 8'i Afganistan, 1'i Pakistan ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.

kaçak göçmen

Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan kamyon şoförü D.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bolu Kaçakçılık Operasyon
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro